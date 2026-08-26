マルコメ 冷たいみそ汁「アイスみーそー」 東京・丸の内で期間限定企画実施

マルコメは東京・丸の内で冷たいみそ汁ドリンク「アイスみーそー」を提供する「アイスみーそーカフェ」Produced byマルコメを開催している。鉄製調理器具を製造する藤田金属（本社大阪府八尾市）の協力を得て、塩分と水分、さらに鉄分にも着目した「熱溜まり熱中症対策」を提案。8月24～30日の期間限定で展開する。

「アイスみーそー」はマルコメの「液みそ」を使った冷たいみそ汁ドリンクで、フレーバーは「糀美人」「赤だし」「貝だし」「鯛だし」の4種類。藤田金属の「今日を元気にするお味噌汁専パン」で調理し、「鉄製お椀タンブラー（元気を補給するアイス味噌お椀タンブラー）」とストローで楽しむ新スタイルで提供している。

同社は8月24日、報道関係者向けの取材＆試飲会を開いた。イベント開催の背景について、みそ汁の塩分、水分を活用した熱中症対策として、冷たいみそ汁の提供を考えたことを紹介。「単に冷たいみそ汁を提供してもおもしろさがない、どう冷たさを継続させるのがいいかを考えた時、藤田金属さんとコラボレーションすることで、おもしろいことができると考えた」（マーケティング部広報宣伝課の多和彩織さん）とした。

藤田金属は女性の鉄分不足という社会課題に着目し、「Femtech and BEYOND.」チームとともにとともに昔ながらの「鉄器で鉄分を補う知恵とフェムテックの発想を組み合わせたプロジェクト「Fe:Project」を展開している。「鉄製お椀タンブラー」は同プロジェクトから生まれたもので初の実店舗デビューになった。

マルコメは「今回、このプロジェクトとマルコメがコラボレーションすることになった。みそ汁の塩分、水分と鉄分を一緒に摂取することで熱中症対策と夏の暑さによる疲労対策を同時に行うため、『アイスみーそー』を提供する形になった」（同）と紹介。「アイスコーヒーのように楽しんでもらえる形で提供する」（同）とした。