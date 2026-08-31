日本アクセスは「新商品グランプリ2026秋冬」の結果を公表した。グランプリには、カルビーポテトの「ごちそうミニハッシュ ポテト＆炒めとうもろこし」が選出された。

過去最多のエントリーとなる全99商品（加工食品33、飲料16、洋日配9、和日配8、冷凍23、アイス10）を一般消費者が試食。味や価格、利便性、さらにトレンド性やパッケージデザイン、ネーミングといった味覚、情緒的価値、ブランディングなどを含めた総合的な商品力を評価した。

日本アクセスの服部真也社長は「食品業界を取り巻く環境は厳しい。発売前の商品を体験、評価していただき、味や品質だけでなく、商品開発の思いや価値も含めて広く発信し、新たな需要創出と市場活性化を目指す」と語った。



各部門1位および各賞は次の通り。

グランプリ

〈冷凍食品〉「ごちそうミニハッシュ ポテト＆炒めとうもろこし」（カルビーポテト）

各部門TOP

〈加工食品〉「bibigo 本格韓スープ ユッケジャン」（CJ FOODS JAPAN）

〈飲料〉「Beyond グレープフルーツを使っていないグレープフルーツ味の100％ジュース」（カゴメ）

〈冷蔵食品（洋日配）〉「ひとくちチーズデザート 宇治抹茶」（六甲バター）

〈冷蔵食品（和日配）〉「ふじっ子煮 おむすびツナ昆布カップ」（フジッコ）

〈アイス〉「白い板チョコアイス」（明治）

トレンド賞

加工食品「尾西のレンジ＋（プラス） 携帯おにぎり鮭」（尾西食品）▽飲料「UCC＆Healthy おいしい血糖値ケア スティックコーヒー 7P」（UCC上島珈琲）▽冷蔵食品／洋日配「PREMIUM チチヤスヨーグルト」（チチヤス）▽冷蔵食品／和日配「手間いらずプラス ゆず香るぽん酢おろし」（新進）▽冷凍食品「青の洞窟 Piccolino バジルの香り広がるジェノベーゼ」（日清製粉ウェルナ）▽アイス「ダンディーチョコレート」（フタバ食品）

パッケージ賞

「イゾレッタ」（かどや製油）

ネーミング賞

「背徳ブースター マシマシにんにく唐辛子」（ハウス食品）