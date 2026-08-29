カバヤ食品、ミニカーで顧客基盤を構築　菓子＋ブランドの会社へ一歩前進　「マジョレット」ファンミーティング初開催

カバヤ食品は、世界的ミニカーブランド「マジョレット」で顧客基盤を構築して菓子の販売に留まらないブランドを売る会社へと一歩前進する。

8月22日、東京本社（東京都港区）で開催された初の「マジョレット」ファンミーティングがその一歩。抽選で選ばれた約30人のミニカー愛好家と社員、ゲストが2時間以上にわたり交流した。

ファンミーティング開催の狙いについて、会場で取材に応じた奥田薫さんは「お客様の声を社員が知らなければいけないと考え、一方通行ではなく相互にコミュニケーションできる場を設けさせていただいた。お客様がより喜んで下さることを探るとともに、お客様同士がオフラインでつながる場にしていきたい」と説明する。

参加者同士の交流を促進するものとして、参加者選りすぐりのコレクションを陳列できるショーケースを参加人数分設けた。

「『自分のコレクションを格好よくディスプレイして自慢したい』『他のコレクターの情報を知りたい』というニーズがあると思い取り入れた」という。

「マジョレット」はフランスで誕生した60年以上の歴史を持つミニカーブランド。ドイツの玩具メーカーSimba Dickie （シンバ・ディッキー）がブランドを所有し、日本のパートナーであるカバヤ食品が1978年から「マジョレット」のミニカー付きの菓子（玩具菓子）を発売している。

カバヤ食品は「マジョレット」の展開にあたり、長年、菓子メーカーとして玩具菓子にこだわって展開してきたが、菓子を基盤としつつブランド価値を最大限引き上げていく方針へと転換。

今年、キダルト（子どもの心を持った大人）向け市場の拡大などを追い風に、菓子が付属しない玩具事業に本腰を入れる。

4月、「マジョレット」のミニカーを日本最大の玩具専門店「トイザらス」で販売開始し、カバヤ食品初となる自社運営のECサイトとして「マジョレット公式オンラインショップ」を開設した。

「これまで玩具菓子としてお菓子売場のタッチポイントを作ってきたが、お子様をターゲットとしているため棚の最下段の置かれることが多く、大人目線では気づかれない。（キダルトに向けた）適正な場所として玩具売場などを狙っていく」と語る。

玩具事業の展開にあたりミニカーは他ブランドと競合しないと考えている。

「今回のイベントでも、他ブランドのミニカーも愛好されている方が多く見受けられたように、コレクター層にきちんとアプローチしていけばシェアを奪うのではなく共存できる。ミニカーは1台1台に『親から買ってもらった』や『自分で初めて買った』など単なるモノではなくエピソードがついていて物凄く質の高いコレクションだと改めて感じた」と捉えている。

玩具菓子と玩具でミニカーの棲み分けを図る。

「玩具菓子ではお子様向けに海外の消防車などのエントリーモデルの車種、玩具ではコレクターモデルと車種を分けていく。コラボレーション商品も計画している。玩具のチャネル開拓では家電量販店や飲食関係を狙っている」との考えを明らかにする。

親から子へと代理購買される傾向にある「セボンスター」や「ほねほねザウルス」の玩具菓子ブランドと比べて、「マジョレット」は購買者と直接接点が持てる点に着目する。

「お客様へ直にメッセージを送るなどコミュニケーションできるところが大きい。まず『マジョレット』で顧客基盤を構築し、ファーストパーティーデータやノウハウを蓄積してから他のブランドでも展開していきたい」と意欲をのぞかせる。

イベントでは、10月26日に発売開始される「森永卓郎マジョレットコレクション」（八重洲出版）監修者・大坂正志氏と八重洲出版編集者・小口泰彦氏がゲストに招かれ「マジョレット」の魅力や森永卓郎さんの私設博物館「B宝館」（埼玉県所沢市）などについて語り合った。

豪華賞品が手に入る「マジョレット」車種当てゲームやシンバ・ディッキーのスペシャルメッセージ上映も行われ、参加者交流の時間も設けられた。