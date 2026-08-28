meito 26秋冬チョコレート新商品 主力ブランドを強化 「ぷくぷくたい」から大袋登場

meitoは9月7日から、今秋冬に向けたチョコレート商品の新作を一斉発売する。今季は“ブランド強化”をテーマに掲げ、主力ブランド「アルファベットチョコレート」や人気の小物菓子「ぷくぷくたい」などを中心に新フレーバーや新提案商品で消費者の購買意欲を喚起。ファン層拡大につなげていく。（希望小売価格は税抜）

27年3月期第1四半期のチョコレートカテゴリー実績は、全体で数ポイントのプラスとなった。主力の「アルファベットチョコレート」は、前年の価格改定の影響が一巡してきたことから、二ケタ増で推移。レギュラーサイズが約10％増、「パーティーパック」は定番配荷が拡大して2倍近く伸長しているとのこと。

小物商品では「ぷくぷくたい」が二ケタ近い伸び。近年は、アミューズメント施設での採用も増やしているという。

今秋冬新商品の「アルファベットチョコレート サクッとクレープ」（大袋635円、ポケットサイズ170円）は、コク深いミルクチョコレートの味わいと薄焼きクレープのサクッと食感が特徴。子どものいる家庭の購買率が高いことから、甘さとミルク感を追求した。パッケージは、まろやかなミルクをイメージした、売場での視認性も高い青色を基調とするデザインでまとめている。

「大人のカフェラテチョコレート」（635円）は、ミルク風味とコーヒー風味のガナッシュを重ねた、2層仕立てのひとくちチョコ。「ビター」と「ミルク」の2種アソート。働く大人の日常に定着しているカフェラテをフックに、若年層の取り込みを狙う。

大袋商品では、牧場をイメージした3つのフレーバー（ソフトクリーム風味・ミルク風味・チーズ風味）のアソート商品「牧場ミルクチョコレート」（600円）や、コーンフレーク・ゴーフレット・クッキー・ワッフルコーンの4種の焼菓子をチョコレートでまとめたザクザク食感が特徴の「ザクっとクランチチョコレート」（600円）も新たに発売する。

「ちびさく」は、たまごぼーろをチョコレートでコーティングした小物菓子。大人気「ちいかわ」のキャラクターがパッケージにデザインされており、今夏の映画のヒットも販売を後押ししそうだ。

今回は、既存フレーバーの「ミルクチョコ」のパッケージリニューアルを行うとともに、新フレーバー「コーヒー牛乳風味」を投入。SM、CVS、ドラッグストアなどで順次採用が決まっている。各35g、200円。

「ぷくぷくたい」ブランドからは、初の大袋商品として、「ミニぷくぷくたいチョコ」（565円）が登場。一口タイプの個包装（標準14個入り）で、かわいい「ぷくぷくたい」のデザイン入りモナカでエアインチョコを包んでいる。個包装はおみくじ付き。こちらも商談ベースで引き合いが強いという。

レギュラーサイズでは、新フレーバー「ぷくぷくたい コーンポタージュ味」（80円）を発売。コーンポタージュをイメージした黄色い見た目で甘みのあるクリーミーな味わい。スイートコーンパウダー、カルシウム入り。2種のパッケージデザインを用意した。