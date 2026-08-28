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〈こだわりのヒミツ〉ブルドックソース「ブルドック中濃ソース復刻版」 秘伝のレシピをもとに味わい再現

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉ブルドックソース「ブルドック中濃ソース復刻版」 秘伝のレシピをもとに味わい再現

　ブルドック中濃ソース発売60周年記念商品。昭和の食卓を思い出す、ガツンと濃くて懐かしい味わい。研究所で保管されてきた昭和の秘伝のレシピをもとに、その味わいを再現した。300㎖。

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