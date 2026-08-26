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〈こだわりのヒミツ〉Umios「牛カルビマヨ」 かつての味が完全復活

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉Umios「牛カルビマヨ」 かつての味が完全復活

　22年に広島工場の火災で休売。群馬工場の既存ラインで代替製造してきたが、新石巻工場のラインを改修し休売前の味を完全再現。オーブンでこんがり焼き上げ、過熱水蒸気でふっくら仕上げる。

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