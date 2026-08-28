中部夏季特集Part2

・中部SM・GMS 新ブランドが続々オープン 小型店や初モールも登場

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・カゴメ名古屋支店 伊藤一章支店長 上期は主力各部門で前年超え 「トマト」商品群安定の強さ

・萩原チキンセンター 日下部讓社長 日本の郷土料理「鶏（ケイ）ちゃん」へ 地元初コラボの「各務原キムチ味」登場

・アサヒ飲料 橋本浩一中部北陸本部本部長 植物由来「グリーンコーラ」全国発売 100年ブランドの価値を再訴求

・キリンビール 安武直幸 中部圏統括本部長 酒税改正に向けブランド磨く 新商品好調、地域共生も深化

・キリンビバレッジ 長南和興中部圏統括本部長 「午後の紅茶」ブランドが発売40周年 茶葉にこだわる本格紅茶がさらに進化

・サッポロビール 森本光俊執行役員東海北陸本部長 ビール主力ブランドさらに強化 黒ラベル・赤星・ヱビス中軸に

・サントリー 尾関弘樹常務執行役員東海・北陸営業本部長 金麦ビール化で市場先導 酒税改正商戦へ布石

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 河合敏裕東海北陸営業本部長 創業70周年で「レモン」再訴求 MUKUMIのゼリータイプも

・九鬼産業 機能性表示「腸活黒ごまラテ」好調 産地限定「三重の金ごま」待望の商品化

・北村商店 北村篤司社長 タケノコ自在カットで需要取り込む 要望に応える技術と品質

・真誠 付加価値商品の育成に注力 新たな販路・売場開拓目指す

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塩元売協同組合（塩元売協組）

