付加価値提案で需要拡大 原材料以外のコスト継続的増加

・カタギ食品 付加価値商品展開で差別化 新商品「白金ブレンド」発売

・国産「雲仙ごま」の魅力を発信 山一、契約農家と連携し商品化

・北村商店 惣菜ルート引き続き順調 ごまで惣菜商品の価値向上へ

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塩元売協同組合（塩元売協組）

