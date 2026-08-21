関西ごま特集

付加価値提案で需要拡大　原材料以外のコスト継続的増加

・カタギ食品　付加価値商品展開で差別化　新商品「白金ブレンド」発売
・国産「雲仙ごま」の魅力を発信　山一、契約農家と連携し商品化
・北村商店　惣菜ルート引き続き順調　ごまで惣菜商品の価値向上へ

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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