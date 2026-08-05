カゴメ トマトジュースプレミアム 新製法で「畑を感じるトマトの香り」

カゴメは、夏に収穫した国産完熟トマトだけを100%使ったストレートジュース「カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加」（720ｍｌPET ボトル、195ｍｌ紙容器）を8月4日から数量限定で全国発売した。商品は在庫がなくなり次第、販売終了する。

プレミアムは、2014年夏から数量限定で発売しており、その年の気候やトマトの作況が影響するため、“その年ならでは”の味わいが楽しめると、根強いファンが存在する。今年は独自の製法を進化させた「New！とれたてストレート製法」によって、より“生トマトをかじったような”味わいに向上。酷暑の夏でもすっきりとした酸味と、畑を感じるトマトの爽やかな香りが特長。

原料には、契約農家が栽培したトマトジュース用のトマト「凛々子（りりこ）」を使用。夏の暑さにぴったりな、サラッとしたのどごしと、トマトの爽やかな香りは引き継がれている。

先行試飲会で飲料開発1グループの山﨑健雄氏は、「今回は従来の製法を進化させた製法を採用。搾りたてのサラッとした口当たりに着目し、搾ってから調合するまでの工程にこだわり、トマトジュースの粘性を低下させ、口当たりがよく、さわやかな香りを感じやすい、生トマトをかじったような味わいに仕上げた」と説明。

飲料企画部1グループの畑迫亜季主任は、「国産原料へのニーズが高まり、農家の高齢化や後継者不足から収穫量は年々減少している状況だが、農家のご協力で今年も何とか対応できた。プレミアムは、その時季でしか味わえない味わいが特徴で、今年は、酷暑の夏でもおいしくすっきりした味わい、畑を感じるトマトのさわやかな香りになった」。

今年もカゴメ社員による店頭試飲活動や生産者が出演する動画などプロモーション活動を実施。加えて、SNSを活用したキャンペーンや味わいに関する情報を発信し、商品の魅力や国産トマトの旬の価値を広く伝える。