〈熊本地震〉菓子卸に入荷遅延も

菓子流通では熊本地震により、7月30日時点で高速道路通行止めなどの影響でメーカーから卸への入荷に支障が出ている。

山星屋は、八代物流センター（熊本県八代市）で商品の荷崩れが発生、委託先と出荷開始日を模索中。「道路状況などが不明確で、通常に戻るまでは相当の時間を要しそう」（山星屋）。髙山も入荷に関しては「通行止めの影響で未入荷および遅れが発生している」という。なお、両社ともに人的被害はなかった。