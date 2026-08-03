エスビー食品秋冬新製品

即席ルウを強化　トレンドメニューも拡充

・即席ルウ　ひき肉で手軽に調理
・レトルト 「とろける」接点拡大へ
・ご当地人気食材使用のパスタソース
・インスタント食品 「スープごはんの素」投入

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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