エスビー食品秋冬新製品

即席ルウを強化 トレンドメニューも拡充

・即席ルウ ひき肉で手軽に調理

・レトルト 「とろける」接点拡大へ

・ご当地人気食材使用のパスタソース

・インスタント食品 「スープごはんの素」投入

特集記事タイトル一覧はこちら→

*当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

塩元売協同組合（塩元売協組）

