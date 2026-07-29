熊本地震　セブン‐イレブン・ジャパン、熊本県内の約100店舗が休業　復旧次第、順次営業再開　支援物資の提供開始

セブン‐イレブン・ジャパンは7月29日、7月28日に発生した熊本地震の影響について、午前6時時点で熊本県内の約100店舗が休業しており、復旧次第、順次営業を再開することを明らかにした。

大きな建物被害や人的被害は確認されていない。

同社は店舗関係者および被災者に向けた支援物資の提供を開始した。7月29日以降、制汗シート約5000個のほか、ドリンクやカップラーメンなど計約1万個を順次届ける。順次店頭募金を開始し、寄せられた募金は被災地へ届ける。