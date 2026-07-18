アサヒ飲料「ウィルキンソン」をクールなライフスタイルブランドへ進化　渋谷で1万人に「瞬間爽快体験」届けるイベント開催

アサヒ飲料は、「ウィルキンソン」を熱中する人の気持ちを切り替えられるクールなライフスタイルブランドに進化させていく。

「ウィルキンソンの日」である7月15日、発表会に登壇したウィルキンソン・マーケティング部の加藤僚主任は「炭酸水は明確な物性価値を持たせづらい。『ウィルキンソン』はただの炭酸水ではなくかっこいいブランドと思っていただき、情緒的価値で愛して選び続けていただけるようなブランドにしていく」と力を込める。

今年は人々が熱狂する「界隈」でサンプリングを行い、強刺激の「瞬間爽快体験」を提供しブランドイメージを高めていく。

7月18～19日には目玉施策「WILKINSON COOL SPOT 2026」を実施。

「街中界隈」として、メイン会場の「SHIBUYA109 渋谷店」（東京都渋谷区）の店頭イベントスペースに「ウィルキンソン」のボトルを模した巨大氷像アートを設置し、「ウィルキンソン タンサン」のサンプリングも行う。

メイン会場以外にも渋谷エリアの4箇所に氷像アートを設置するとともに、オリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも行う。

「より若いユーザーに『ウィルキンソン』を飲んでいただきたいと考え、若年層が多く、情報やトレンドの街である渋谷を選定した。実際に体験していただくことでブランドの思いをより届けられるが、体験者数には限りがあることから、SNSを中心に情報拡散に期待している」と説明する。

来場者数は1万人を想定し、サンプリングも1万本を用意する。

今後はサウナ、eスポーツの界隈に着目したイベントも実施予定。

9月19日にはブランド初となる音楽フェス「STRAIGHT UP FESTIVAL ’26 by WILKINSON」を開催する。

「フェスに来場される若い方々にアプローチしていきたい。フェスの映像は動画広告として配信し、来られなかった方にも『ウィルキンソン』がどんなことをしているか知っていただく」と述べる。

ブランドイメージの強化については、既に手応えを感じつつあるという。

5月23～24日に開催された「GREENROOM FESTIVAL’26」で協賛・サンプリングを行ったところ、「情報感度の高い方に飲用のきっかけを与えられた。『ウィルキンソン』はかっこいいというなんとなく思われていたイメージが腑に落ちるような、フェスで飲むような特別な炭酸水という価値を提供できた」と胸を張る。

「ウィルキンソン」ブランドの1－6月累計販売数量は前年同期比7％減だが、昨年のシステム障害による出荷量の減少から回復傾向にあり、年間を通じて前年比プラスでの着地を目指していく。

発表会には、CMに起用されている俳優の菅田将暉さんも登場。

「ウィルキンソン」のボトル型の氷像を作るアイスカービング体験を行い、「『ウィルキンソン』を飲んで暑い夏を気分爽快に過ごしていただきたい」とアピールした。