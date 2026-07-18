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サントリー自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」2000万DL突破　アプリ対応機は非対応機に比べ平均3％以上売上金額アップ

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自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」対応自販機
自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」対応自販機

　サントリービバレッジソリューションが展開する自販機キャッシュレスアプリ「ジハンピ」が6月末時点で2000万ダウンロードを突破した。

　「ジハンピ」対応台数は6月末時点で全国21万台以上へと拡大し、「ジハンピ」対応自販機は非対応自販機と比べて平均3％以上の売上金額がアップが図れていることも明らかにした。

　なお、「ジハンピ」初回ダウンロード特典の「3本無料キャンペーン」は、9月30日までの実施となる。引き換え可能期間は特典の付与から180日間となっている。

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