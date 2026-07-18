大塚製薬が「ポカリスエット」のCMで安青錦関を起用して伝えたいこととは？

大塚製薬は「ポカリスエット」で展開している「ポカリ、のまなきゃ。」シリーズのCMに、俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さんを継続起用するとともに、新たに安青錦関を起用して水分と電解質（イオン）補給の大切さを伝えている。

安青錦関を起用した狙いについて、4月22日、取材に応じた岩﨑央弥（なかや）ニュートラシューティカルズ事業グループ製品部ポカリスエットプロダクトマーケティングマネージャーは「安青錦関はもともと『ポカリスエット』を愛飲して下さっており、『ポカリスエット』や水分・電解質についてより深く理解していただくため、CMでは、吉田羊さんと鈴木梨央さんから生活者の方々と同じ目線で学んでいただく構成とした」と説明する。

3月6日には、同シリーズ特別編CM「たくさんスエットかきました」篇を放映。

4月11日からは、俳優の吉田羊さん、鈴木梨央さんと共演したシリーズ第25弾CM「四股をふむ」篇、「すり足」篇、「ヒトの60%」篇を放映している。

このうち「すり足」篇は、汗をかいたら失われる水分と電解質を「ポカリスエット」で補給する重要性を紹介する内容となっており、「ヒトの60%」篇ではカラダの大部分を占める水分の大切さをユーモラスに表現している。