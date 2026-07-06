にんべん モッツァレラと薬味で 暑い季節のかつぶしめし

にんべんは7月1日、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「モッツァレラチーズ薬味のせかつぶしめし」を発売した。本枯鰹節の上に、モッツァレラチーズと茗荷、大葉、胡麻をトッピングした。7月31日までの期間限定で販売する。

「モッツァレラチーズ薬味のせかつぶしめし」は、モッツァレラチーズのまろやかな味わいと薬味の爽やかな香りが、鰹節のうまみと豊かな風味を引き立てる。暑い季節にもさっぱりと食べられる一品を提供する。税込み550円（テイクアウト価格）。提供時間は午前11時～午後2時。