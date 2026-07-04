「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー」など11品目価格改定　ネスレ日本

ネスレ日本は7月1日、ボトルコーヒーと「ネスプレッソ」専用カプセルの計11品目で価格改定を行うことを発表した。対象となる品目の価格改定は2025年2月以来となる。

コーヒー豆の価格の高止まり、長期的な円安傾向の継続に加え、包装材料やエネルギーなどの製造や流通に関わるコストの上昇を受けた動き。

ボトルコーヒーでは、「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 900ml」「同 甘さひかえめ 900ml」「同 ゼロ 900ml」「同 カフェインレス無糖 900ml」の4品を11月2日納品分から価格改定する。

想定の店頭価格（税込）は、「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖 900ml」「同 甘さひかえめ 900ml」「同 ゼロ 900ml」は現在の160円前後から、約9％アップの170円前後となる見込み。

「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー カフェインレス無糖 900ml」は、現在の160円前後から、約25％アップの190円前後となる見込み。

「ネスプレッソ」専用カプセルは、「スターバックス」ブランドが対象となる。

対象商品は「ブロンド エスプレッソ ロースト 10杯分」「パイクプレイス® ロースト 10杯分」「ハウス ブレンド 10杯分」「コロンビア 10杯分」「ディカフェ ブロンド エスプレッソ ロースト 10杯分」「エスプレッソ ロースト 10杯分」「ディカフェ エスプレッソ ロースト 10杯分」の7品。

9月1日納品分より改定し、想定の店頭価格の上昇率は約5％とする。