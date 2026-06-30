ローソン 大ヒット「スープ激うま！」が冷凍ラーメンで初登場 具材をなくして価格を2割安く 野菜や煮卵でカスタマイズも

ローソンは、カップ麺で大ヒットしたプライベートブランド（PB）「スープ激うま！」シリーズ初の冷凍食品として、「スープ激うま！特濃豚骨ラーメン」と「たれ激うま！油そば 旨辛オイル付き」を6月30日から全国の店舗で発売する。商品開発ではカップ麺で支持されたコンセプトを踏襲。スープ・たれのおいしさをとことん追求しつつ、具材をなくすことで平均に比べて2割安いお手頃価格297円（税込）を実現した。新商品を加えた7月は冷凍食品カテゴリー全体で売上1割増を目指す。

「スープ激うま！」シリーズのカップ麺は24年10月に登場。人気商品「札幌味噌ラーメン」（税込238円）を中心に6フレーバーを展開し、これまでに累計500万食以上を販売した。

冷凍食品を担当する商品本部米飯・デリカ部の越智奏子マーチャンダイザーは「SNSなどで『スープ激うま！』の反響を見ると、まずは物価高を背景に価格の安さで手に取っていただき、スープのおいしさに驚いてリピートしていただいている」と説明し、「冷凍食品でもこれまで以上にコスパの良い商品が支持される」との狙いを話した。

「スープ激うま！特濃豚骨ラーメン」はクリーミーな豚骨エキスなど11種類のポーク原料を使用。こってり濃厚な豚骨スープに仕上げた。水を注いで電子レンジで加熱するだけの簡単調理。

「たれ激うま！油そば 旨辛オイル付き」はニンニク、豚・チキンエキスなど6種類以上の厳選した原料をブレンド。別添の旨辛オイルで味変も楽しめる。こちらも電子レンジのみの簡単調理。

「具材がないので好みのおいしさにカスタマイズしやすい。ローソンPBの煮卵やもやしなどを足したり、余ったスープにご飯を入れたりするのがおすすめ」（越智氏）。

2品とも製造は日清食品冷凍。価格はローソンの冷凍麺の平均価格に比べて2割以上安い税込297円。

越智氏によると、同社の冷凍食品カテゴリーはPBで約90品を展開し、うち麺類は約20品と主力の一角を形成する。5月発売の「もっちり生パスタ」3品もヒットしており、「スープ激うま！」を加えて勢いをさらに加速させたい考えだ。