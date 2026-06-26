架空の「燻製屋ビール」実際に商品化 エイプリルフール投稿で反響 丸大食品

丸大食品は、エイプリルフールにXで投稿した架空の「燻製屋ビール」が、「想像以上の反響」（同社）だったことを受け、実際に商品化させた。同ビールは非売品だが、「＃燻製屋に合うビール作りましたキャンペーン」を6月19～30日に展開し、抽選で19人に燻製屋熟成ウインナーなどとともに同ビール2種類が当たる。

企画背景には、反響を得た燻製屋ビールを「話題投稿で終わらせるのではなく、燻製屋ファンの期待に応えたい」、燻製屋ウインナーの特徴である「肉の旨み」と「燻製の香り」によるおいしさを「より楽しんでいただきたい」などの同社の思いから、燻製屋との相性を追求したクラフトビールを実際に開発した。

その商品は、燻製屋シリーズ人気の定番2種類それぞれに合うビール。「燻製屋熟成ウインナーに合うビール」は、肉の旨みにしっかり合うペールエールにブラックペッパー風味を添え、同社は「このペアでしか味わえない極上ビール」とし、「燻製屋レモン＆パセリに合うビール」は、ローズマリーをアクセントにしたさっぱりテイストのレモンビールに仕上げた。ビールの製造は上方ビールが担った。

キャンペーンの応募方法は、期間中にXで丸大食品の公式アカウント（＠marudai_wanpaku）をフォローし、対象キャンペーン投稿をリポストする。賞品は「燻製屋熟成ウインナー」と「燻製屋ウインナーレモン＆パセリ」が各2個と、開発した燻製屋ビール各1本の計2本セットが当たる。

同社は「今後も、商品価値を様々な角度から伝える企画を通じて、お客様との新たな接点づくりに取り組み、燻製屋ならではの新しい楽しみ方を提案していきたい」としている。