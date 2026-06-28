25年の缶びん詰国内生産量 原料悪化、コスト高で減産

日本缶詰びん詰レトルト食品協会がまとめた、2025年（1～12月）の缶びん詰国内生産量は185万t（2億9972万箱／実箱）、前年対比3.1％減となった。このうち、飲料缶詰を除いた一般食料缶びん詰は20万t（2881万箱）、5.6％減。一般食料缶詰（飲料を除く丸缶）は13.7万t（1895万箱）、5.7％減となっている。

主要品目では、ツナ（かつお類）が増加したが、さば、いわし、さんま、みかん、栗、混合果実、スイートコーン、ゆであずき、やきとり、うずら卵水煮、カレー類、その他ソース類、スープ類、飯類など多くの品目で減少した。

原料事情の悪化やエネルギー価格、人件費など、あらゆる製造コストの上昇による製品価格の改定が相次ぐなか、物価高による消費者心理の冷え込みも重なり、生産量は減少傾向が続いている。

水産缶詰（丸缶）では、最大品目のツナ（まぐろ・かつお類）が0.4％増（549万箱）。まぐろ0.1％減（348万箱）、かつお1.7％増（200万箱）と増加した。青物缶は、さば2.5％減（224万箱）、いわし4.5％減（100万箱）、さんま8.3％減（38万箱）と原料事情の悪化で減産が続いている。

農産缶詰（同）では、混合果実5.4％減（70万箱）、みかん18.8％減（57万箱）。みかんは、2024みかん年度分（25年1～3月）の減少率が高かった。スイートコーンは6％減（103万箱）、前年に引き続き北海道で増加したものの、それ以外が減少した。そのほか主力品目では、ゆであずき9.1％減（69万箱）、やきとり2.4％減（54万箱）、ソース類、スープ類など、ほとんどの品目で減少した。

2025年の缶詰輸入量は64.3万t、前年比0.8％増。分野別では水産、果実、ジャム、食肉で増加、野菜は減少した。国内生産および輸入量、輸出量を踏まえた、2025年の一般食料缶詰びん詰国内供給量は83.8万t、1.1％減となった。

レトルト堅調 国内生産量50万t維持 カレー減少もソース類増加

レトルト食品の生産量は50.3万t（8442万箱）、前年比0.8％。最大品目のカレーは5.7％減（2399万箱）。コメ価格高騰の影響を受けた。どんぶりの素（12.9％減、221万箱）、かまめしの素（7.4％減、249万箱）も大きく減少した。

そのほか、主要品目ではつゆ・たれ（16％増、1067万箱）、農産類（0.2％減、1024万箱）、料理用ソース（1.2％増、959万箱）、パスタソース（3.5％増、542万箱）が堅調。つゆ・たれは製品リニューアルや洋風メニューの拡充による市場の活性化に加え、冬場の野菜安も寄与した模様。パスタソースはコメ高騰による需要シフトも追い風となった。料理用ソースも調理時間の短縮や簡便性が支持された。これらソース類の増加がレトルト食品全体の生産量を押し上げた。

業務用市場では人手不足を背景に調理品ニーズが高まっており、一部メーカーではレトルト食品の生産増強を進める動きもある。