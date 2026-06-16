父の日にオージー・ビーフを　家族の食卓に新定番 「モ〜モ〜キャンペーン!!!」

父の日の食卓に「牛肉」の新習慣を提案する。

豪州産牛肉「オージー・ビーフ」の普及促進活動を行うミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）では「もう父の日！」を合言葉に、家族で囲む食卓をより豊かにするべく「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」を5月25日～6月21日にかけて実施中だ。

6月16日に行われた発表会で、MLAのトラヴィス・ブラウン駐日代表は「オージー・ビーフが支持されているのは、優れた味と安定した品質に加え、さまざまな料理に活用できること、消費者からの高い信頼を得ていることが大きな理由だ」と強調。

「父の日に牛肉を楽しむ新しい食文化を、日本の家庭に定着させるすばらしい機会だ。お正月のおせちのように『父の日には牛肉』という新しい定番を作り上げたい」と語った。

この日はキャンペーンのアンバサダーに就任した杉浦太陽さん、辻希美さん夫妻がゲストとして登場＝写真。5人の子どもがいる一家の日常や、父の日にちなんで消費者から寄せられたエピソードが紹介された。

山盛りのローストビーフを贈られた2人は1.5㎏のボリューム感に驚くとともに、未体験のやわらかな食感に感激の表情をみせた。

オージー・ビーフの「モ〜モ〜キャンペーン」にちなんで、杉浦さんから「モー娘。のOG（オージー）」といじられた辻さん。

「本当においしくて笑顔になれるし、気持ちをゆるっとさせてくれる。ぜひ今年の父の日は、オージー・ビーフで素敵な時間を過ごしてほしい」とアピールしていた。

キャンペーンでは公式SNSのフォロー＆アクションのほか、スーパーでの購入レシートや対象飲食店での注文で応募すると、ステーキセットやオーストラリア食材BOX、調理器具など豪華景品が当たる。