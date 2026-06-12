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・熱中症対策へ産官学で連携の輪 熱中症リスク低減効果を共同研究で解明へ 国立環境研究所・大塚グループ・日生・ホリプロら参画

・キリンビバレッジ アパホテルで熱中症対策セミナー 室内でも発生し得る危険性を啓発

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