飲料TODAY

・「マッチ」30周年　周年施策で「理想の青春」を届ける　大塚食品
・熱中症対策へ産官学で連携の輪　熱中症リスク低減効果を共同研究で解明へ　国立環境研究所・大塚グループ・日生・ホリプロら参画
・キリンビバレッジ　アパホテルで熱中症対策セミナー　室内でも発生し得る危険性を啓発

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