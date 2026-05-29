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イオン「トップバリュ」 猛暑に嬉しいレンチンの冷凍スパゲッティ麺 3食で省スペース、ソース・具材はアレンジ自在

冷凍食品
プレーンタイプのスパゲッティ
プレーンタイプのスパゲッティ

　イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の「ベストプライス」でプレーンタイプの冷凍スパゲッティ麺を6月3日から全国の店舗で発売する。電子レンジ調理約3分（600W）でアルデンテ食感に仕上がる麺を開発した。好みのソースや具材を用意すれば、暑い夏にお湯でゆでなくても満足感あるパスタが楽しめる。

　近年は夏の猛暑が常態化し、家庭では火を使わない時短調理のニーズが高まっているという。

　新商品のキャッチコピー「スパゲッティ、もうゆでなくていい」。麺はデュラム小麦のセモリナ100％使用で、太さは標準的な1・7mmとした。少し固めにゆでて急速冷凍しており、電子レンジ調理でもゆでたてのようなコシのある食感に仕上がる。180g×3袋、本体価格は258円（税別、以下同）。

　同社は「あえるだけのパスタソースなら本品と合わせて簡単に作れる。めんつゆで和風に、冷しゃぶでサラダ風にするなど幅広いアレンジが可能。3食パックを採用したこともポイント。単身者や少人数世帯でも使いやすく、冷凍庫の省スペースにも」とアピールする。

　「トップバリュベストプライス」は盛夏に向け3食パックの麺類（プレーンタイプ）を拡充。6月3日から「スパゲッティ」と「うどん」（200g×3、198円）、7月15日から「中華めん」（180g×3、198円）、「信州そば」（180g×3、218円）を発売。いずれも電子レンジの簡単調理で、好みのつゆやソースで手軽に作れる。

簡単・時短調理アピール
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