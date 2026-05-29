日本気象協会 biz tenki
流通・飲食小売食料品消費税ゼロ「単なる数...

食料品消費税ゼロ「単なる数字の書き換えではない」 日本チェーンストア協会・山本哲也会長が訴え

小売
山本哲也会長
山本哲也会長

　日本チェーンストア協会の山本哲也会長は、5月15日の令和8年度通常総会記念パーティーで食料品の消費税0％について「消費者の生活を支援する趣旨に心から賛同する」としつつ、「現場を預かる実務者の立場から、これだけは申し上げなければならない」として以下の通り語った。

　「税率の変更は単なる数字の書き換えではない。システム改修、膨大な値札の貼替え、商品マスターの変更、そして現場従業員への教育。これらは膨大なコストと、最低でも半年から1年の準備期間を要する。もし議論されているように2年間限定の短期的な措置であれば、導入時と終了時の二度、現場に過度な負担と混乱を強いることになる。当協会は、減税実施には事業者の事務負担に見合う継続的な期間の確保と、現場が混乱しない十分な準備期間を政府に強く求める。場当たり的な政策ではなく、持続可能でシンプルな税制のあり方を粘り強く訴えたい」。

　また同日の記者会見では今年のコメ流通を問われてこう答えた。

　「コメは主食であり、価格の安定が非常に大切。最終的な価格はサプライチェーン全体の構造や生産者の生産意欲、消費者の需要などのバランスで決まる。今年に入って価格は下がり続けているが、生産者の生産意欲を支えられるのか。政府は昨年、『コメはあるが流通が目詰まりしている』と今年のナフサと同様の見解を示した。コメの供給量は天候に左右される面があるとはいえ、昨今の大きな価格変動は構造上の問題だろう。その問題点をいま一度点検し、不作でもある程度の範囲内で価格変動を収められるようにすることが、われわれにとっても業界全体にとっても重要だ。われわれはお客様にコメが販売できない状態は作れない。去年のように高い価格でも調達しなければならない状況は起こりうる。その事態に至る前にサプライチェーンをどう考えるかが大きな課題だ」。

関連記事

インタビュー特集

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

審査
　SGSはスイスに本...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。