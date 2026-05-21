日本気象協会 biz tenki
流通・飲食小売サミット 中計最終年度 過...

サミット 中計最終年度 過去最高売上の更新へ

小売
サミット 中計最終年度 過去最高売上の更新へ

　サミットは今3月期、1年延長した中期経営計画「頂（いただき）2025」の最終年度を迎え、前期で達成した過去最高額を240億円上回る3828億円の売上目標を掲げた。

　前期決算では商品ロス率の抑制と仕入の見直しが奏功し、営業総利益率が0.6㌽改善。
既存店の客数は0.7％増。1点単価は値上げの影響で5.1％上がり、一人当たり買上点数は3.1％減少。客単価は1.8％増えた。

　服部社長は5月13日の決算会見で「絶対客数と来店頻度の両方を踏まえれば、買上点数の減少率と一人当たり購入総数の減少率は同値ではないだろう」と補足した。

　ここ2年間、アジャイル開発によるDX化を「過去十数年分の遅れを取り戻すように」（服部社長）進め、結果が出つつある。値引きや自動発注、商品の製造計画、客数予測の精緻化に加えて、人事、総務面での活用も進めている。

　前期は既存店投資に前々期比約2倍の125億円をかけ、「ららテラス北綾瀬店」「西小山店」の2店を出店した。

　今期は既存店投資に107億円を計画する。新店は5月29日に東京都のJR中野駅北口に「サミットストアパークシティ中野店」（売場面積1792㎡）をオープンするほか、上期に中央区、下期に世田谷区で、それぞれ1店の出店を計画する。

　前期で月商約2億円に到達したネットスーパーは、年商30億円超への成長を目指す。既存店売上高は4.3％増を見込み、営業利益率のさらなる向上も想定する。服部社長は「高いハードルだが、直近3年の成果を生かせば達成可能」と語った。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。