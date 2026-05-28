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加工食品乾麺・乾物「乾麺グランプリ2026」...

「乾麺グランプリ2026」 過去最高の1万6500人来場 金トビ志賀、キッコーマンが連覇

乾麺・乾物
喜ぶ受賞者ら
喜ぶ受賞者ら

　日本アクセス、全国乾麺協同組合連合会主催による「The乾麺グランプリ2026 in Tokyo」が5月16～17日に駒沢オリンピック公園中央広場で開かれた。両日とも夏本番のような絶好の乾麺日和で、過去最多の1万6500人が訪れた。

会場の様子
会場の様子

　来場者の食べ比べ・投票によるグランプリでは、【こだわり乾麺部門】名古屋の夏の定番冷しぶっかけきしめん「きしころ」 愛知県産小麦「きぬあかり」使用（金トビ志賀）【アレンジメニュー部門】二連覇中‼絶対王者のごろごろチャーシューとそぼろのW肉そば（キッコーマン）が受賞した。金トビ志賀は2年連続、キッコーマンは3連覇を達成。各部門賞は以下の通り。

【こだわり乾麺部門】グランプリ 名古屋の夏の定番冷しぶっかけきしめん「きしころ」 （金トビ志賀）
【こだわり乾麺部門】グランプリ
名古屋の夏の定番冷しぶっかけきしめん「きしころ」 （金トビ志賀）
01 グランプリ W肉そば キッコーマンweb
【アレンジメニュー部門】グランプリ
二連覇中‼絶対王者のごろごろチャーシューとそぼろのW肉そば（キッコーマン）

【こだわり乾麺部門】〈そばの部〉徳島産すだち香る！冷やしぶっかけ祖谷十割そば（岡本製麺）〈うどんの部〉もちもちツルツル幅広めん 冷し豆乳担々ぶっかけひもかわうどん（星野物産）〈そうめん・中華麺の部〉とろろと冷かけで食べる！ツルモチ食感！徳島県の手延半田めん（小野製麺）〈特別賞／全国乾麺協同組合連合会賞〉風味・のど越し・コシ！三拍子揃った信州のど越しの八割蕎麦（柄木田製粉）〈応援賞〉カラダ喜ぶ全粒粉のおうどん～爽やかに香る徳島産すだち添え～（石丸製麺）

【アレンジメニュー部門】〈準グランプリ〉焦がしねぎ油香る つるっとなめらかな肉ワンタン三昧 中華そば（東洋水産）〈3位〉発売から53年！“名代つゆ”仕立 初夏の一杯焼きサバばくだん麺（ヤマモリ）〈特別賞／日本アクセス賞〉めんつゆ仕立てのコク旨肉そぼろが食欲そそる！汁なし担々うどん（ヤマキ）〈学生セレクト賞〉旨味たっぷり焼きケチャ豚肉炒めをトッピングした さっぱり「かけトマ」ビビン素麺（カゴメ）〈応援賞〉（株）松栄の肉厚三陸産わかめをトッピング！焦がしネギとしめじの肉汁つけそば（茂野製麺）

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