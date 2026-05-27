ニチレイロジグループ 売上3000億円突破 国内・海外とも伸長

低温物流大手のニチレイロジグループ本社は、2026年3月期の売上高が前年比8％増、3010億円となった。

国内は保管・輸配送・リテール・3PLの各部門が伸長し、海外は欧州・アジアで事業拡大と新規投資が寄与。26年度は12月期に決算期を変更するため9か月変則決算となるが、12か月換算で売上高3231億円、営業利益204億円と増収増益を見込む。

中期経営計画（25-27年度）は順調に進捗。最終27年度の連結売上目標は3400億円に上方修正した。営業利益は226億円で変更なし。

国内は冷凍食品の需要増に応じた保管・輸配送能力の拡大を推進。自社アセットでは福岡東浜DCの増設（保管能力約2万8000t）が27年11月に、他社アセット活用では埼玉県川越市のBTS物件に新設備（同約2万1600t）が来年12月にそれぞれ稼働予定。荷積み・荷下ろしなどドライバーの大幅な負担軽減を実現する次世代輸配送システム「SULS（サルス）」は、トレーラーを15台増強し幹線輸送能力を充実させる。

小売ベンダー向けには、TC拠点をつなぐ輸送サービス「NL＋Link」を軸にリテール物流網を整備。これまで東北エリアを中心に複数小売・複数TC運営のメリットを生かしてきたが、自社運営以外のTCやアセットとの連携も進める。

さらにデータドリブン運営の実現に向けた技術検証を加速。30年度末には主な作業工程（入荷検品、ピッキング、出荷検品）のデジタル化率100％を計画する。

海外事業は前期の売上高が11％増、926億円と続伸。前期末時点で欧州・アジア合計の低温設備能力は100万tを突破した。

主力の欧州は現地COO体制に移行し、拠点の高度活用とグループシナジーを迅速に意思決定できる体制を整えた。

ポーランドはラドムスコ倉庫の増設により庫腹能力が16万tと3年前に比べ約2倍に拡大。イギリスは今期中にレクサム倉庫（4万8000t規模）が稼働予定。

ASEANでも積極的な投資で事業成長を加速させる。前期中にマレーシアのICCLグループが傘下に入り、今期はインドネシアで低温物流2位のMEGA社（設備能力約16万t）を買収。ASEANの事業基盤は既存のタイ、ベトナムと合わせ4か国に広がり、グループ機能を生かしたシナジー創出を目指す。