日本気象協会 biz tenki
小売ＣＶＳセブン‐イレブン 阿久津...

セブン‐イレブン 阿久津社長 トップダウン型から転換 主体性重視の組織づくりを推進

ＣＶＳ
インタビューに応じる阿久津知洋社長
インタビューに応じる阿久津知洋社長

　セブン‐イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は、昨年5月の社長就任以降、経営の方向性として「現場起点の組織づくり」を明確に打ち出している。背景には、従来のトップダウン型経営に対する課題認識がある。「成長期には強い推進力になったが、今はまさに多様化の時代で、経営トップ一人が顧客ニーズを言い当てるのは難しくなっている」と指摘。社員一人ひとりが現場で考え、行動できる組織への転換が不可欠との認識を示した。

　これまでの経営については「50年で築き上げた成功モデルに捉われ、変化が少し遅れた部分もあった」と振り返る。そのうえで、「20代、30代が『いい会社だな』と思える会社に変わらなければならない」と語り、企業風土改革の必要性を強調した。

　こうした方針を象徴する取り組みの一つが4月の入社式だ。従来のグループ合同入社式からセブン‐イレブン・ジャパン単独で開催となり、加盟店向け商品展示会の参加と組み合わせた「体験型」へと大きく刷新。

　社長を含めた役員も円形のステージで新入社員と向き合い対話できる形を採用。社長メッセージの内容も「会社とは」「経済とは」といった説明型ではなく、社会人として働くうえでのヒントを伝える内容とした。

　入社式の模様は社員向けサイトでも配信し、過去最多の視聴数を記録するなど反響も大きく「会社が変わろうとしていることは、社内にも伝わり始めている」と手応えを示す。

4月の入社式の様子
4月の入社式の様子

　今後の成長戦略としては、2030年に日販80万円の実現を掲げる。「十分実現可能」としたうえで、出来たて商品やモバイルオーダー、新領域商品の投入、アプリ改革などを積み上げる方針だ。

　現状については「まだ登り始めたばかりで、1合目にも来ていない」と冷静に見据えつつ、「やるべきことは多いが、焦ることなく、足元を見ながら、地に足を付けた改革を進めていく。2年、3年と改革を積み重ね、『やはりセブンは強い』と思ってもらえる存在にしたい」と力を込めた。

関連記事

インタビュー特集

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

審査
　SGSはスイスに本...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。