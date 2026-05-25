紀文食品 期間限定の「チーちく」 人気キャラクター第2弾

紀文食品は、今春から発売している好評のLINE FRIENDSのグローバル人気キャラクター「BT21」限定デザインパッケージの「チーちく」第二弾を、6月1日から30日まで期間限定発売する。デザインは4種。

「チーちく」は、白身魚のすり身とチーズの三層構造練り製品。1996年の発売以来、紀文のオリジナル商品として好評。黄金色の焼き目をつけたしなやか食感と、カマンベール入りのとろ～りチーズが特長。ひと口サイズなのでおやつやおつまみに最適。「チーちく」5個入り、希望小売価格312円（税込）。