「ポムポムプリン」がカフェの店長に　味の素AGF「ブレンディ」ポーションでコラボイベント開催　TVCMも放映

味の素AGFは「ブレンディ」ポーションの認知・飲用体験の拡大に向け、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とコラボレーションした体験型ポップアップイベント「ポムポムポーションCAFE」をヒルズカフェ/スペース（東京都港区）で5月21日から24日まで開催している。

同イベントは、カフェの店長となった「ポムポムプリン」とともに「ブレンディ」ポーションをミルクや水、炭酸で割ったバラエティ豊かなアイスドリンクが楽しめるもの。

21日のオープニングイベントに登壇した味の素AGFの德永理紗コンシューマービジネス部主任は、コラボレーションについて「ポーションと同じ『ポ』がついており、ポーションを割るのにも好適なミルクが好きなキャラクターであることを受けコラボさせていただいた」と説明する。

「ブレンディ」ポーションのメインターゲットである若年層からの支持も起用の後押しとなった。

「幅広い年代の中でも特に10代から30代に人気のキャラクターのため、今回のコラボを機に若年層の方に『ブレンディ』ポーションを知っていただきたい」と期待を寄せる。

イベントでは、「ポムポムプリン」からのメッセージが付いたアイスドリンクを楽しめるカフェ体験のほか、「ブレンディ」ポーション濃縮コーヒー無糖がもらえる「ポムポムポーションマシーン」、フォトスポットなどを用意。

イベントは事前予約制で、カフェ体験のコースは募集開始後数日で予約が埋まったという。

コミュニケーションでは、「ポムポムプリン」とコラボレーションした新TVCMを関東・関西・中京エリアにて5月21日から放映している。

新TVCMは俳優の榮倉奈々さんを起用したTVCMをオマージュし、「ポムポムプリン」がアイスカフェオレを飲みくつろぐ姿を描いた。印象的なオリジナルソングは「ポムポムプリン」が歌っている。

「ポムポムプリン」を起用したTVCM、WEB動画は同社の公式YouTubeチャンネルでも公開している。

オープニングイベントには「ポムポムプリン」も駆けつけ、榮倉さんと共に会場を盛り上げた。（© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670411）