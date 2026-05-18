ミツカングループ 知財活用で受賞 特許庁長官表彰

ミツカングループは、経済産業省と特許庁が主催する令和8年度「知財功労賞」で「知財活用企業（特許）」として特許庁長官表彰を受賞した。

今回の受賞は、ミツカンが特許を単なる技術保護のための権利としてではなく、事業やブランドを育てる経営資産として活用してきた知的財産戦略が評価されたもの。

具体的には、ブランド価値の向上を軸にした知財戦略、知財を生かした協業先との連携と市場開拓、特許ポートフォリオの経営・事業への活用が高く評価された。