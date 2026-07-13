食品関連機械・資材版

・AI機能搭載の「TOMRA 4C 800 」初出展　進化したAIで選別度の精細な設定が可能　トムラフードジャパン
・「スライド式甲プロテクタ」で特許取得　足の動きに追従し安全性・動作性を両立　ミドリ安全
・マスダック、マブチモーターの子会社に　さらなる価値創出へ事業推進

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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