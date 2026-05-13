日本気象協会 biz tenki
その他企業活動「食品流通を学ぶツアー」 ...

「食品流通を学ぶツアー」 文京区の小学生招き開催 三菱食品

企業活動
「食品流通を学ぶツアー」 文京区の小学生招き開催 三菱食品

　三菱食品はこのほど、同社本社のある東京・文京区に在住する小学生を対象とした「食品流通を学ぶツアー」を開催した。

　文京区こども宅食コンソーシアムの協力のもと、キユーピーのマヨテラス（東京・調布市）、三菱食品の川﨑ベイサイドSDCを訪問した。身近な食の製造や物流、リサイクルまでを学び、食品流通に関する理解を深めた。

　マヨテラスでは、マヨネーズの歴史、世界各国における味の違い、製造方法について学び、自宅でも家族と一緒に楽しめるマヨネーズの手作り体験を実施した。

　川崎ベイサイドSDCでは、入庫から出庫までの様子を見学。実際に物流センター内で使用するマテハン機器の操作を体験したほか、スーパーマーケットなどの店頭に商品が並ぶまでの過程で、物流部門で多くの人がかかわっていることを学んだ。

　「食品流通を学ぶツアー」は東日本大震災被災児童自立プロジェクトの一環として、「ホームステイプログラム（東北の子どもたちへの中長期的な支援）」に参加した高校生を対象に、2014年に実施。中間流通業の役割を学び、貴重な食資源への理解を深めるとともに、三菱食品の事業をより身近に感じてもらうことを目的に開始した。

　その後、各地の小中学生や児童養護施設の子どもたちを対象として実施、コロナ禍で一時中断したものの、2023年の文京区への本社移転を機に再開した。

　同社では、サステナビリティ方針に基づき、社会の課題・ニーズの変化に対応した社会貢献活動を今後も継続していくとしている。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。