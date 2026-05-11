・外食展望 低価格路線が根強く 価格改定で客足減少

・人気観光地を支える人気店 下呂温泉の「お食事処萩屋ケイちゃん」 ディナー営業と定休日変更が奏功

・テーブルマーク 本格タルト使いやすいサイズに 冷凍パン、極細うどんの新商品も

・天狗缶詰 「ウズハビデリ」が特別賞 新商品開発に意欲

・ミツカン「タンメンスープの素」新発売 飲用酢は「りんご酢ざくろ」投入

・カゴメ 今夏は「サルサ」をイチ推し スタミナ系トマトソースも新発売

・イチビキ「ルー醤」シリーズ新発売 業務用でも「もやし」販売推進

・萩原チキンセンター「萩屋ケイちゃん®各務原キムチ味」が新登場 岐阜のソウルフードがコラボ

・伊那食品工業 冷凍できるプリン・杏仁に注目 「愛玉子ゼリー」も認知徐々に

・アサダ 汎用性と時短・簡便を前面に 夏はさっぱり！ガツン！商材を

・寿がきや食品「名古屋めし」を手軽に 台湾拉麺やあんかけスパの素

・かるなぁ 海鮮系商品を拡充・販売強化 ヴィーガン冷凍弁当も本格展開

・味食研 熱中症対策ゼリー本格販売 好調粉末部門は生産体制増強

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