中部外食業務用特集

・外食展望 　低価格路線が根強く　価格改定で客足減少
・人気観光地を支える人気店 　下呂温泉の「お食事処萩屋ケイちゃん」 　ディナー営業と定休日変更が奏功
・テーブルマーク　本格タルト使いやすいサイズに 冷凍パン、極細うどんの新商品も
・天狗缶詰 「ウズハビデリ」が特別賞　新商品開発に意欲
・ミツカン「タンメンスープの素」新発売　飲用酢は「りんご酢ざくろ」投入
・カゴメ　今夏は「サルサ」をイチ推し　スタミナ系トマトソースも新発売
・イチビキ「ルー醤」シリーズ新発売　業務用でも「もやし」販売推進
・萩原チキンセンター「萩屋ケイちゃん®各務原キムチ味」が新登場　岐阜のソウルフードがコラボ
・伊那食品工業　冷凍できるプリン・杏仁に注目　「愛玉子ゼリー」も認知徐々に
・アサダ　汎用性と時短・簡便を前面に　夏はさっぱり！ガツン！商材を
・寿がきや食品「名古屋めし」を手軽に　台湾拉麺やあんかけスパの素
・かるなぁ　海鮮系商品を拡充・販売強化　ヴィーガン冷凍弁当も本格展開
・味食研　熱中症対策ゼリー本格販売　好調粉末部門は生産体制増強

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています