ふじや食品　商品開発強化で新市場開拓

・スイーツ胡麻どうふの魅力発信 「ゴディバ監修 ショコラ胡麻どうふ」「越前庵 いちご大福風胡麻どうふ」

・玉子どうふ 出さずに、かけずに、そのままで

・チルド中華の新ブランド「萬福茶楼」登場

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。