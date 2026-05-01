ふじや食品　商品開発強化で新市場開拓

・スイーツ胡麻どうふの魅力発信　「ゴディバ監修 ショコラ胡麻どうふ」「越前庵 いちご大福風胡麻どうふ」
・玉子どうふ　出さずに、かけずに、そのままで
・チルド中華の新ブランド「萬福茶楼」登場

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