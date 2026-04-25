アーモンドミルク、過去最高の販売金額　背景に美容・健康意識の高まり　ビタミンEによる抗酸化価値や低カロリー・低糖質が評価

アーモンドミルクの2025年販売金額が前年比44％増の約325億円に達し過去最高を記録した。3月19日、アーモンドミルク研究会が発表した。

アーモンドミルクが日本で販売開始された2013年との比較では、販売金額は約20倍、販売量は約28倍の約7万klに拡大した。

健康・美容意識の高まりが背景。

「ビタミンEによる抗酸化価値や低カロリー・低糖質といった機能面が評価され、紫外線対策、体型管理、疲労対策といった日常ニーズと結びついている」（アーモンドミルク研究）とみている。

4月17日、都内で開催された「春夏の3大お悩みケアアーモンドミルクメニュー発表会」で管理栄養士の柴田真希氏は「アーモンドミルクはアーモンドと水からなる植物性飲料。美容と健康によい言われるアーモンドの栄養素をまるごと摂れる」と述べる。

アーモンドを細かく砕いて液体にしたアーモンドミルクは、アーモンドより2倍以上消化がよいことにも触れる。

「植物の細胞には細胞膜の周りに硬い細胞壁がある。アーモンドの栄養素は細胞の中にあり、硬い細胞壁を砕いて壊すことで、中の栄養素を十分に吸収することができる」と説明する。

発表会では、スキンケア・ボディケア・エナジーケアに適したアーモンドミルクメニューを紹介。

会場となった渋谷PARCO4階のタイ料理店「CHOMPOO（チョンプー）」（東京都渋谷区）では5月1日からアーモンドミルク研究会とのコラボメニューとして「アーモンドミルクのグリーンカレー」「アーモンドミルクのカオヤム」「アーモンドミルクのカオソーイ」「アーモンドミルクのトムヤムクン」「アーモンドミルクのババロア」「アーモンドタイミルクティー」全6品のアーモンドミルクメニューが販売される。