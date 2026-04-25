でん六、「ビールに合うガツン‼と塩あじ。」謳う「塩バタピー」好調につき「夏のおつまみ」として提案強化

でん六は、パッケージで「ビールに合うガツン‼と塩あじ。」を謳う「塩バタピー」が好調につき、「夏のおつまみ」として「うま塩ピーナッツ」とともに提案強化していく。

「塩バタピー」と「うま塩ピーナッツ」は、ともに伯方塩業の「伯方の塩」を使用。

このうち「塩バタピー」は、ピーナッツ本来のおいしさと食塩使用量が通常の「バタピー」の約3.7倍であることが受け入れられて、ビールのお供として支持を拡大している。

