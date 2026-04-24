国分グループ 2026年度方針説明会

食の価値循環プラットフォーマー ～より地域へ、さらに世界へ～

・「地域密着・全国卸」を進化

・360度の伴走パートナーへ

・フードサービス事業、地域共創をエンジンに

・低温事業 つなぐ挑戦、未来を拓く

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