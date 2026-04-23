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DHC 八千代市の中学校が研究所訪問 研究開発の現場を体験

健康・機能性食品
崩壊性試験の装置を見学
崩壊性試験の装置を見学

　ディーエイチシーは3月30日、千葉市の第2研究所に千葉県八千代市の八千代松陰中学校のIGS（特進）コース2年生18人の企業訪問を受け入れた。

　同社第2研究所はサプリメントの研究開発や品質管理などの基礎研究を手掛ける施設。今回の八千代松陰中学校による企業訪問は同校の校外学習の一環として行われ、生徒たちは研究開発の現場を見学し、造粒やハードカプセルの充填、崩壊性試験や味覚による官能試験、成分分析、細胞の顕微鏡観察などを体験した。

　講義では、ディーエイチシーサプリメントユニット開発グループリーダーの山浦信明氏が、同社の業務内容や沿革、メーカーとしての責任と役割といった企業姿勢を説明。第2研究所の業務内容とサプリメントができるまでを解説した。また10月にも都内・晴海に移転し、香粧品、サプリメント、基礎研究の3部門の開発組織が一体となることにも触れ、統合によって得られる「知の融合」といったメリットを述べた。

　ディーエイチシーは、八千代松陰中学校から生徒のキャリア支援を目的とした企業訪問の打診を受け、地域社会への貢献活動と将来を担う人材育成と教育支援に寄与する機会として受け入れを決めた。ディーエイチシー上席執行役員の影山将克氏は参加した生徒に向けて「現代は生活環境が変化している。例えば一部の果実も品種改良などにより栄養価が低下している。こうした点からもサプリメントを活用して足りない栄養素を補うということが当社の考え方だ。本日は楽しみながら学んでほしい。この中から、10年後には一緒に仕事をできる人があらわれたら大変うれしい」とあいさつした。

　八千代松陰中学校特進部長の内堀誠氏は「IGSコースには、最難関大学への進学、キャリアデザインの構築、国際感覚の確立という柱がある。今回の校外学習はキャリアデザインの構築がねらい。生徒が理科室で使う実験器具が社会の現場ではどのように使われているかを見て学ぶ良い機会だった」と話した。

八千代松陰中参加者とDHC研究陣
八千代松陰中参加者とDHC研究陣
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