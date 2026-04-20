つけもの版

・中東緊迫　供給に影　一部で包材調達困難に　既存品も最大5割値上げ
・ピックルスHD　前期は減収も大幅増益
・こくうまオイキムチ　東海漬物が限定発売　大豆もやしで満足感UP
・「ご飯がススム」菓子2品　焼きかま＆柿ピー
・「変化への対応不可欠」　栃漬協総会で遠藤理事長
・調理のプロに聞く 　漬物は即戦力食材　これ一つで味の決め手に
・CGC合同商談会　原料環境変化を踏まえ提案　中国梅はおいしさ訴求強化

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