・中東緊迫 供給に影 一部で包材調達困難に 既存品も最大5割値上げ
・ピックルスHD 前期は減収も大幅増益
・こくうまオイキムチ 東海漬物が限定発売 大豆もやしで満足感UP
・「ご飯がススム」菓子2品 焼きかま＆柿ピー
・「変化への対応不可欠」 栃漬協総会で遠藤理事長
・調理のプロに聞く 漬物は即戦力食材 これ一つで味の決め手に
・CGC合同商談会 原料環境変化を踏まえ提案 中国梅はおいしさ訴求強化
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