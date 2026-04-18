飲料系飲料ビタミン炭酸飲料「マッチ」...
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ビタミン炭酸飲料「マッチ」が連続成長　30年間、高校生に寄り添い独自ポジション確立　形容しがたい独自フレーバー世代超え浸透　大塚食品

飲料
「マッチ」と「ビタミンみかん」（左）
「マッチ」と「ビタミンみかん」（左）

　大塚食品のビタミン炭酸飲料「マッチ」が近年、連続成長を遂げている。

　販売数量の対前年比は22年が17％増、23年が7％増、24年が8％増、25年が10％増。いずれの年も炭酸飲料市場の伸びを大幅に上回る数量成長を遂げたとみられる。

　今年1‐2月累計も前年同期比12％増と好調を維持している。

　好調要因について、2月20日、発表会に臨んだ小林一志製品部部長は「『青春ボーナスタイム』と題したWEBCMの反響が物凄く良かった。商品としては『マッチ ビタミンみかん』がとても貢献してくれた」と語る。

　「ビタミン みかん」は昨年、一昨年まで秋冬限定で展開していたのを好評につき年間で販売。これにより「『マッチ』本体にも良い影響を与えた」という。

　「マッチ」では、1996年の発売開始から30年間、高校生に寄り添い独自ポジションを確立。毎年、新しい高校生ユーザーを獲得するとともに、昔飲んでいた大人がCMなどをきっかけに再び飲み始めるという好循環が生まれているという。

　近年は、高校生をターゲットに、共感という情緒面のアプローチと、実際に飲用を促す2つの施策を継続して実施。これにより、1日分のビタミンやゴクゴク飲みやすい微炭酸、ほどよい甘さとすっきりとした後味による形容しがたい独自フレーバーが世代を超えて浸透し、連続成長につながったとみられる。

　同社は「マッチ」で30年間青春に寄り添ってきたことを記念し、学校生活で味わってみたい「理想の青春」を体験できる学生限定イベント「イマーシブ青春スクール『学校』」を、5月6日、東京都23区内の学校にて1日限定で開催する。

　同イベントは、事前抽選で選ばれた450人の参加者が5つのクラスに分かれ、本物の学校を歩き回り理想の青春を体験できる国内最大規模の参加型演劇イベント。SNSで人気を集める姉弟インフルエンサーのおさきさんと今井暖大（はると）さんもキャストとして参加する。

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