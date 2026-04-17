オタフクソース いちご農園で親子イベント 新商品使いフルーツビネガー作り

オタフクソースは3月26日、広島市安佐北区のいちご農園で新商品「フルビネ」を使った親子イベントを開いた。

新商品は同社が初めて発売した、フルーツビネガー用の酢。今回は参加者22人が5種類のいちごを栽培する観光農園モグベリーで、品種による味の違いを感じながら、いちごビネガーとサンドイッチを作った。

同社は「規格外のいちごや家で食べきれない果実を漬けることで、フードロス対策にもつながる。これまで『らっきょう酢』などで提案してきた『漬けるを楽しむ』をさらに充実させたい」としている。