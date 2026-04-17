流通・飲食小売イオン「トップバリュ」 今...
カナエ モノマテリアルパッケージ

イオン「トップバリュ」 今期売上1・4兆円計画 節約志向の受け皿に

小売
吉田昭夫社長
吉田昭夫社長

　イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の2026年度売上を2ケタ増の1・4兆円（前期1.2兆円）に引き上げる方針だ。4月9日開催の決算説明会において、吉田昭夫社長は「中東情勢の悪化で電気代の上昇が見込まれ、先行きも不透明なことから、生活防衛意識はますます高まる。この節約志向が継続する環境下、我々は『トップバリュ』を生活者の受け皿として、さらなる支持を獲得していきたい」と語った。

■成長カテゴリーの商品拡充

　同社の持続的成長に向け、吉田社長は「国内の食品小売は価格競争が一段と激しくなっている。価格強化と利益確保を両立するため、商品力およびサプライチェーンの強化、省人化と高生産性を実現できる店舗オペレーションの確立、さらに数少ない成長市場の首都圏でシェアを拡大することが重要」との認識を示した。

　25年度の「トップバリュ」は売上1・2兆円、10％増だった。うち価格訴求型の「ベストプライス」が13％増、価値訴求型の「メインストリーム」が7％増など。

　今期はブランド計で売上1.4兆円を目指す中、年間売上10億円以上の“メガアイテム”を現行の120SKUから300SKUまで増やす計画。

　またナショナルブランド（NB）と粗利益率の差が5～6％あることから、売上拡大との相乗効果で年間200億円以上の利益貢献を見込む。

「当社ならではの販売ボリュームで委託メーカー先の原価低減を実現し、粗利益率の向上に繋げる」（吉田社長）。

　「トップバリュ」の販売カテゴリー拡大にも意欲をみせる。ブランドとして2ケタ成長を続ける一方で、市場性のあるヨーグルト、洋風焼菓子、チョコレートなどで強力な商品を打ち出せておらず、これらカテゴリーでの開発を重点的に進める。

　さらには農産、水産、畜産など生鮮加工品の「ベストプライス」化を推進。

　一連の商品ラインアップ拡充でブランドトータルの販売拡大を実現したい考えだ。

　NBの原価低減も進める考えを強調。「グループの共同調達はスケールを利益転換しやすい領域」（吉田社長）とし、グループの共同調達額は25年度8000億円から26年度9000憶円に引き上げ、30年には1.5兆円規模を目指していく。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。