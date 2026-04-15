飲料系酒類アジア10か国・地域が選ぶ...
カナエ モノマテリアルパッケージ

アジア10か国・地域が選ぶ日本酒コンペティション 香港で第5回「Oriental Sske Awards（OSA）」 「各国のマーケットに広めるチャンス」松崎氏

酒類
試飲会の様子
試飲会の様子

　“アジアが選ぶ”をテーマにした日本酒コンペティション「Oriental Sske Awards（OSA）」が8月に香港で開催される。第5回目。このほど都内に業界関係者や前回受賞者らが集まり、講演会、試飲会が行われた。

　OSAの主催は香港日本酒業連合会（ミッキー・チャン会長）。日本を除くアジアでは最大規模の日本酒コンペティションで、昨年は531点がエントリー。最優秀賞の「Sake of the Year」は新澤醸造店（宮城）の本醸造酒「あたごのまつ　鮮烈辛口」が選ばれた。

　特色はアジア10か国・地域から39名もの専門家が審査に参加することだ。出品分類も個性的。吟醸酒・純米酒・本醸造酒・スパークリングなど製法上の分類に加え、「リッチ＆ウマミ」や「ライト＆クリーン」など味わいでさらに細分化、全11カテゴリーとしている。

　講演会には共同審査委員長を務める日本酒ジャーナリストの松崎晴雄氏（SAKEマーケティングハウス代表取締役）が登壇。「香港への日本酒輸出は400～500蔵から約1000銘柄と充実している。OSAの果たす役割は大きい。アジア各国の審査員に酒の味わいを知ってもらい、自国のマーケットに広めてもらえるチャンスになる」などと話した。

　OSAの出品エントリーは6月5日まで受付中。8月18～20日に香港で審査が行われ、9月9月に受賞結果発表（SNS・YouTubeでライブ配信）、10月29日にマカオで授賞式を予定。

　審査にあわせ、現地会場で1500種類以上の日本酒が一堂に集結する有料イベントを実施。昨年は2日間で1200名が来場し銘酒を楽しんだ。

大会関係者と昨年受賞者
大会関係者と昨年受賞者

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。