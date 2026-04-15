飲料系酒類「ドリンクスマイル大学」 ...
カナエ モノマテリアルパッケージ

「ドリンクスマイル大学」 若者に適正飲酒とお酒の価値伝える サントリーが表参道でイベント　

酒類
好みに応じたカクテルレシピをAIが生成
好みに応じたカクテルレシピをAIが生成

　適正飲酒の啓発に取り組むサントリーでは、活動開始から40周年を迎えた今月、お酒との正しい付き合い方とその価値を伝える新施策「ドリンクスマイル大学」を始動させた。

　「お酒は、なによりも適量です。」とのメッセージを盛り込んだ「モデレーション（中庸）広告」を1986年から展開するなど“ほどほど”に楽しむ適正飲酒の大切さを訴え続けてきた同社。

　24年から着手した「ドリンクスマイル」と銘打つ活動では、適正飲酒の大切さとともに「お酒の価値」を伝えることにも重点を置く。

　このほど「ドリンクスマイル大学」が新たにスタート。「知って飲むと、もっとたのしい」という体験を通じ、自分らしいお酒との付き合い方を見つける機会を提供する。

　講師によるレクチャーとともに、最新AI技術を活用した一人ひとりの好みに応じたカクテルレシピ診断や、カクテルのシェーカー体験、アルコールパッチテスト体験など、適正飲酒の大切さとお酒の価値・知識を楽しく学べる体験型イベントだ。4月10日〜12日の3日間、Rand表参道（東京都渋谷区）で開催された。

　「目指すのはお酒との共生社会と、お酒をたしなむ文化を継承すること。お酒のある席が誰にとっても心地よく、笑顔になれるような活動を行っている」。

　9日に行われたメディア向け体験会で、同社コーポレートマネジメント推進部の細川七奈氏が説明した。ノンアルも含むさまざまな選択肢を「お酒を楽しむこと」の一部ととらえ、20代をターゲットに体験を通じた啓発を続ける考えだ。

自分に合う一杯を
自分に合う一杯を

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。