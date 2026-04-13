流通・飲食小売ライフ岩崎社長「消費税減税は景気対策にあらず」 物価高加速で生活支援が急務
カナエ モノマテリアルパッケージ

ライフ岩崎社長「消費税減税は景気対策にあらず」 物価高加速で生活支援が急務

小売
岩崎高治社長
岩崎高治社長

　政府が検討する2年間限定の「食料品消費税ゼロ」。ライフコーポレーションの岩崎高治社長は「本来の目的は物価高で生活が苦しくなった方への支援だったはずだ。景気刺激策とは切り分けて考えるべき」と指摘する。

　岩崎社長は日本スーパーマーケット協会の会長として国民会議に出席。そこでは「小売業にとって減税は売上に効果があるか否かなどの質問を受けたが、当初の話とずれてきている」と話す。

　一方、実際に食料品が消費税ゼロとなった場合の想定として、「店頭売価は確実に8％下がる」ことを強調。

　「海外の事例で減税しても店頭売価があまり下がらなかったとの話題を聞くが、日本の食品スーパーはほとんど本体価格（外税表示）で商売している。この機に乗じてそれを上げるような手間は考えられない。少なくともライフではやらない」とした。

　その上で「低所得者など物価高で生活が苦しくなっている方への支援は急務だ。当社店舗でお客様の購買データを見ていても節約志向の高まりは顕著で、割安感のある商品へのシフトが加速している」と述べ、「減税となれば巷で言われる1年と言わず、小売業として可能な限り早い実現に協力したい。政府には法案が通る前にでも概要を示してほしい」と要望した。

　一方で「中東情勢の影響でさらなる物価上昇が予想される。私自身は生活に困っている方への支援は迅速でピンポイントに行うべきとの考え。その最適解が消費税減税なのか、給付付き税額控除なのかは分からないが、良い方策があればそれを優先して検討するべき」と語った。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。