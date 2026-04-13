トップニュースサントリー初「ロコモア」「セサミン」ブランドを飲料化 「飲むサプリ」で手軽な健康ケア
カナエ モノマテリアルパッケージ

サントリー初「ロコモア」「セサミン」ブランドを飲料化 「飲むサプリ」で手軽な健康ケア

トップニュース
「ロコモアWATER」「セサミン1000」
「ロコモアWATER」「セサミン1000」

　サントリービバレッジ＆フードは、サントリーグループ初の試みとして、サントリーウェルネスのサプリメントブランド「ロコモア」と「セサミン」を飲料化。新シリーズ「飲むサプリ」を立ち上げ、同シリーズの第一弾商品として「ロコモアWATER」と「セサミン1000」を4月14日に発売して手軽な健康ケアを訴求していく。

　昨年4月に発足した新価値創造部の新価値創造プロジェクトの一環。健康に悩みや不安を抱える人が多く、今後もセルフケアニーズが高まっていくとの見立てから開発に踏み切った。

　4月7日、説明会で大塚匠事業推進本部新価値創造部長は「サプリメントを飲料化するというのは、想像以上に難易度が高かった。ただ、簡単にできるものは誰でもできるため、新価値創造部で今後も難易度の高いものに挑戦していく。来年以降も第2弾、第3弾の新価値創造を行っていくのが使命」と語る。

　ターゲットは健康を気にしつつも習慣化や価格面などの側面からサプリを摂取するまでには至らない生活者を想定する。

　三谷京平事業推進本部新価値創造部課長は「40代以降の方には年齢を重ねるとともに不足しがちな成分を補いたいというニーズがあり、確かな成分やサプリブランドがお客様の納得のツボになる」との見方を示す。

サントリービバレッジ＆フードの大塚匠氏㊧、三谷京平氏
サントリービバレッジ＆フードの大塚匠氏㊧、三谷京平氏

　こうした見方から、40代以上のブランド認知率の高い「ロコモア」「セサミン」の2ブランドを採用した。

　「ロコモアWATER」は、軟骨由来成分であるコンドロイチン硫酸、筋肉由来成分であるアンセリンに加えてアミノ糖のグルコサミン塩酸塩、ポリフェノールのケルセチン配糖体を配合。同社ならではの創味技術で、飲みやすいレモン味に設計した。

　「セサミン1000」は、サプリメントの「セサミンEX」1日分と同量のゴマ約1000粒分のセサミンを配合するとともに、カルシウム・マルチビタミンを加え、ヨーグルトテイストに仕立てている。

　2品ともに機能性表示食品ではなく一般食品として販売する。

　「将来的には『ロコモアWATER』を機能性表示食品にすることも視野に入れているが時間を要するため、まずはブランド認知の高さという資産を活用してスピーディーに価値をお届けすることを優先した」（大塚氏）という。

　販売チャネルは、スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどを想定。機能性表示食品やサプリメントを含めたウェルネスケア商品専用の売場提案も行っている。

　三谷氏は「流通の方もウェルネスケア領域の需要の高まりを感じられているようで、生活習慣病に関する茶系飲料が多い中で、新しいラインアップ提案は非常に喜ばれている。新商品以外も含め、これからウェルネスケア領域の提案の幅を広げていきたい」と意欲をのぞかせる。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。