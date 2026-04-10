J.フロントグループ 名古屋栄に新商業施設「HAERA」、東海初が目白押し

J.フロントリテイリンググループは6月11日、名古屋市栄に新たな商業施設「HAERA（ハエラ）」をグランドオープンする。

現在建設中の超高層ビル「ザ・ランドマーク名古屋栄」の中核施設として、地下2階～地上4階にファッション・ライフスタイル、グルメなど65店舗が開業。そのうち40店舗が東海エリア初出店、16店舗が新業態（東海初出店との重複有り）となる。同グループが手掛ける松坂屋、パルコなどに「HAERA」を加えた10館体制で、年間2000億円以上の売上を創出していく。

「HAERA」は、ファッション、カルチャーにおいて先進性を持つパルコと、ラグジュアリーな世界観や賑わいの創出に優位性を持つ大丸松坂屋百貨店、それぞれが持つ強みを融合させた新商業施設。

1～3階にはラグジュアリーブランドを含むファッションやフレグランス、ライフスタイルショップを集め、ニュークラシックなスタイルを提案。

食ゾーンについてはハイグレードからカジュアルシーンまでを網羅。4階、地下2階、地下1階に計40店舗が出店。そのうち東海エリア初が29店舗、15店舗が新業態（同）となる。

4階はハイグレードなレストラン7店舗が揃い、特別な日にも対応できる非日常空間を提供。イタリアンの「BRINZA」や東京で有名なコース系焼肉の「よろにく」などが東海初出店。地元勢では肉のスギモトが新業態「和牛 スギモト 燦」をオープンする。

地下2階にはカジュアルシーンにもぴったりのレストラン18店舗が軒を連ねる。東海初出店は「スターバックス リザーブ カフェ」や「廻転寿司 銀座おのでら」など11店舗。新業態は地元の人気店が手掛ける「麺と前 たかさご」や「天ぷらの浜金」など7店舗。

地下1階は特別なギフトや、彩りを与えてくれるスイーツなど食物販15店舗を集めた。東海初出店は、和スイーツ「赤坂おぎ乃和甘」やスイーツ・カフェ「Mr.CHEESECAKE」など12店舗を数える。

3月17日に開かれた発表会見でJ.フロントリテイリングの小野圭一社長は「名古屋栄を世界中から人が集まるデスティネーションにしたいと考えている。『HAERA』はその核となるもの。単に一つの商業施設というだけでなく、その圧倒的な存在感で名古屋の商業の中心を変える、そういうインパクトある存在を目指す」と語った。