「イオンタウン岐阜北方」グランドオープン 「鶏ちゃん丼」などご当地惣菜も

イオンタウンは3月27日、岐阜県西部の北方町に「イオンタウン岐阜北方」をグランドオープンした。

核店舗はイオンリテールの「イオンスタイル岐阜北方」が出店したほか、家電のテックランド、ホームセンターのカインズ、中古車のガリバーなど大型店舗から、完全キャッシュレスの無人カフェ「セルフカフェ」など県内初5店舗を含む24店舗が並ぶ。中央には芝生を敷き詰めた「もちの木広場」、西側には岐阜県と連携して整備した「河川内広場」があり、親子連れも気兼ねなく立ち寄れるショッピングセンターが完成した。

オープン時には地域住民ら約800人が行列を作る中、イオンタウンの加藤久誠社長やイオンリテール中部カンパニーの大杉尚裕支社長、北方町の戸部哲哉町長などがテープカットで完成を祝った。

核店舗のイオンスタイル岐阜北方では、漁港から直送される鮮魚、店内焼き上げの「ピッツァソリデラ」、地域最大級のフローズン売場で簡便即食需要に対応。約50席のイートインコーナーも整えた。

またご当地グルメを豊富に揃える惣菜コーナーでは、岐阜名物として全国にも広がっている「萩屋ケイちゃん」を使用した「萩屋ケイちゃん鶏ちゃんみそ焼丼」をはじめ、岐阜のソウルフードとして注目されている「冷やしたぬきそば」などを新しく開発。イオンリテール中部カンパニーの大杉支社長は「地域のバイヤーが集めた、この地域に好まれる惣菜を用意した」と話す。

一方、グランドオープンに合わせて同日、イオンと北方町による包括・地域連携協定、イオンタウンとイオンリテール、北方町の3者の防災活動協定をそれぞれ締結し、お披露目された。

今後は子育て支援のほか、災害時の物品提供、駐車場の一時利用などで協力していく。