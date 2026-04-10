AJS 岡山の両備ストアが加盟

オール日本スーパーマーケット協会（AJS）は4月1日、両備ホールディングス（岡山市）の加盟を発表した。

同社は社内カンパニー制でバス事業などを運営。スーパーの両備ストアカンパニーはプラッツ、パークスなど4つのブランドで14店舗を展開する。ストアカンパニーの売上高は94億円。

今回の加盟でAJSグループの正会員は60社、総店舗数4426店、総売上高3兆8501億円となった。